UFFICIALE: La Fiorentina ha ceduto Fruk

Per molto tempo Toni Fruk è stato una sorta di oggetto misterioso. Prelevato dalla Fiorentina dal club belga del Mouscron, non lo si è visto in campo per molto tempo.

Comunque sia, i viola dopo averlo mandato in prestito all’NK Dubrava di Zagabria la scorsa stagione, sono riusciti a ripiazzarlo in Croazia, stavolta all’HNK Gorica che lo ha annunciato ufficialmente.

La formula è quella del prestito per una stagione e opzione per prolungarlo anche il prossimo anno.