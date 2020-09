Continua l’opera di sfoltimento dei giovani da parte della Fiorentina e nella giornata di oggi è arrivata una doppia ufficialità: i centrocampisti Marco Meli, classe 2000, e Marco Marozzi, classe ’99, vanno in prestito al Ravenna, club ripescato in Serie C. Per Meli si tratta del secondo prestito dopo quello al Gubbio mentre Marozzi è al terzo, dopo Virtus Francavilla e Fermana. Per entrambi trasferimento senza diritto di riscatto.

