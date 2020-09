La Fiorentina ha già depositato in Lega il contratto di un giovane calciatore, un 2003 proveniente dal Sudtirol. Si tratta dell’attaccante Eljon Toci, giocatore che tra l’altro ha già fatto il suo esordio tra i professionisti (gli altoatesini militano in Serie C). Il trasferimento è a carattere temporaneo e Toci verrà inserito in una delle formazioni giovanili gigliate.

