UFFICIALE: La Fiorentina riscatta Chiti. “Grande orgoglio per noi”

“L’Aglianese Calcio 1923 è orgogliosa di comunicare la cessione a titolo definitivo di Lorenzo Chiti alla Fiorentina. La società viola ha deciso di puntare sul giovane difensore che nell’estate del 2019, dopo una stagione di consacrazione in nero-verde, aveva lasciato Agliana per spostarsi nel capoluogo toscano e vestire la casacca della squadra gigliata trovando un posto in pianta stabile nella formazione Primavera”.

L’annuncio è dunque arrivato in maniera ufficiale. La formazione viola si ritrova in squadra un difensore centrale molto interessante che ha già avuto modo di allenarsi con Iachini e la prima squadra.