Ufficiale: La Roma ha riscattato Veretout dalla Fiorentina

In un comunicato ufficiale dell’AS Roma si legge che il club giallorosso ha ufficializzato il riscatto di Jordan Veretout dalla Fiorentina. Nella nota si legge: “Le condizioni contrattuali per la trasformazione dell’acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori Veretout e Mancini si sono verificate“. L’ex centrocampista viola era stato ceduto in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus. Insieme al francese la società romanista ha anche riscattato l’ex difensore Gianluca Mancini dall’Atalanta.