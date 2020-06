UFFICIALE: La Serie A femminile non ripartirà. Fiorentina Women’s in Champions League!

E’ ufficiale: la Serie A femminile non ripartirà, e di conseguenza arrivano anche i definitivi verdetti. Come riporta Sky Sport, lo scudetto della Serie A non verrà assegnato. Niente titolo dunque per la Juventus nonostante i 9 punti di vantaggio sul secondo posto. Buone notizie invece per la Fiorentina, che grazie al calcolo della classifica in base agli algoritmi si piazza seconda e ottiene la qualificazione in Champions League. Retrocede l’Orobica, mentre sale in Serie A il Napoli.

