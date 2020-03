UFFICIALE: la UEFA rinvia le finali di Champions League ed Europa League

Era ovviamente scontato, ma l’ufficialità ancora non c’era stata. Pochi minuti fa invece la UEFA ha finalmente deciso di rendere definitivo il rinvio delle finali di Champions League, Europa League e Women’s Champions League. Tali partite non si giocheranno come previsto nel mese di maggio, ma verranno posticipate a data da destinarsi causa coronavirus.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020