UFFICIALE: L’Europeo si giocherà nel 2021! Ceferin: “La Salute è la nostra priorità, fiero dei miei colleghi di tutta Europa”

Adesso è ufficiale, l’Europeo 2020 si giocherà dodici mesi dopo, ovvero nello stesso periodo del 2021. La Uefa ha così postato un lungo comunicato nel quale annuncia questo cambiamento e nel quale il Presidente Ceferin ha dichiarato: “La salute dei tifosi, degli staff e dei giocatori è la prima delle nostre priorità e, per questo, la Uefa ha analizzato diverse opzioni e riprogrammato queste competizioni per finire in sicurezza questa stagione e sono grato per il senso di responsabilità dei miei colleghi del calcio europeo. C’è un vero spirito di collaborazione, dove ognuno sacrifica qualcosa per raggiungere un risultato migliore”

Saranno inoltre disputate, a fine giugno le partite di qualificazione restanti e le amichevoli, inoltre è stato allestito un gruppo di lavoro per i calendari internazionali e nazionali.