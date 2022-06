UFFICIALE: l’ex Fiorentina Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari

Retrocesso in Serie B, il Cagliari riparte da una nuova guida tecnica. Si tratta dell’ex giocatore della Fiorentina Fabio Liverani, che allenerà i sardi nel tentativo di riportarli in Serie A come fece anni fa con il Lecce.

A riportarlo è lo stesso Cagliari usi propri canali ufficiali, dando il benvenuto e l’augurio di buon lavoro al nuovo mister.