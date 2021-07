UFFICIALE: l’ex Fiorentina Pjaça ricomincia dal Torino

Altro giro, altra corsa. O meglio sarebbe dire nuova stagione, nuova squadra per Marko Pjaça. L’ex attaccante della Fiorentina, il cui apporto in maglia viola è stato decisamente poco concreto, continua a girare per i club del nostro campionato in cerca di un’oasi felice.

Proprio in queste ore il Torino ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Pjaça, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Cambiano i colori ma non la città dunque per il croato, che proverà per l’ennesima volta a dimostrare le sue qualità nel nostro campionato.