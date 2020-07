UFFICIALE: Lo Sparta Praga rimanda indietro Graiciar alla Fiorentina

Un giocatore in più da ricollocare. Lo Sparta Praga ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Martin Graiciar, rispedendolo al mittente, ovvero la Fiorentina.

“Lo Sparta ha deciso di non esercitare l’opzione per il trasferimento permanente di Martin Graiciar – fa sapere la società della capitale della Cechia – che non lavorerà nel nostro club la prossima stagione. Ringraziamo Martin per il lavoro svolto a Sparta e gli auguriamo buona fortuna nella sua prossima carriera”.