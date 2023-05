UFFICIALE: Lo Spezia si protegge dai desideri di mezza Serie A e blinda Nzola. Clausole…

Oltre alla Fiorentina, c’è mezza Serie A sull’attaccante dello Spezia M’bala Nzola, una delle sorprese migliori di questo campionato. Ma la società bianconera, nonostante la situazione complicata e il concreto rischio di retrocedere in Serie B, si tutela e ufficializza il rinnovo del contratto del centravanti angolano fino al 2026. Di clausole accennate tempo fa (buona uscita con cifra concordata per cessione futura), nessuna traccia, ma si attendono novità in merito, soprattutto in caso di retrocessione del club ligure.

Di seguito, un estratto del comunicato: “Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Mbala Nzola alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2026“.