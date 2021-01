Ufficiale: Lovisa lascia il Gubbio ma rimane in Serie C fino a fine stagione, ecco la sua nuova squadra

Finisce l’avventura del centrocampista della Fiorentina Alessandro Lovisa in prestito al Gubbio. Il giocatore è stato girato in prestito al Legnago Salus, società militante in Serie C dove il calciatore giocherà fino a fine stagione. Con il club umbro per Lovisa solo 4 presenze.

Questo quanto si legge nella nota ufficiale dell’AS Gubbio: “As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto temporaneamente fino al 30 Giugno 2021 a F.C. Legnago Salus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lovisa. Ad Alessandro vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva“