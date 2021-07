UFFICIALE: Maxi Olivera riparte dal Messico

Il futuro di Maxi Olivera sarà in Messico. L’ex terzino sinistro della Fiorentina, che ha lasciato il club di Rocco Commisso alla naturale scadenza del contratto, ha firmato con il Juarez. Per il difensore uruguaiano si tratta di un ritorno, dato che ha già giocato nel club messicano in prestito da febbraio a dicembre 2020.

