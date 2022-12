UFFICIALE: Niente Fiorentina, Biuk vola in MLS

Neanche il tempo di avanzarla, che l’ipotesi di vedere Stipe Biuk alla Fiorentina è già svanita. Il talento croato dell’Hajduk Spalato, accostato in questi giorni al club viola, ha infatti firmato per il Los Angeles Football Club. Il club statunitense si prepara dunque ad accogliere Biuk, pronto a sbarcare in MLS.

Stipe Biuk is Black & Gold. 📝 #LAFC signs forward Stipe Biuk from Croatia’s Hajduk Split to a four-year contract through the 2026 season. — LAFC (@LAFC) December 30, 2022