UFFICIALE: Nuova avventura in Serie D per un giovane difensore della Fiorentina

Attraverso un comunicato ufficiale, il Poggibonsi ha fatto sapere di aver ingaggiato in prestito dalla Fiorentina il difensore classe 2005 Gabriele Di Paola. Questo quanto si legge nella nota:

“U.S. Poggibonsi S.R.L. annuncia di aver prelevato a titolo temporaneo dalla società ACF Fiorentina S.R.L. il calciatore classe 2005 Gabriele Di Paola. Esordi nel Mazzola e nel Siena Nord, Di Paola ricopre la posizione di terzino sinistro. Il difensore ha militato nel vivaio dello Spezia, dove ha disputato la categoria Under 16 e della Fiorentina, proprietaria del cartellino. Con i viola ha fatto parte delle formazioni Under 14 e Under 15. Nella passata annata sportiva, il nuovo under giallorosso è stato in forza alla Primavera 4 della A.C.N. Siena, giocando il campionato e la Viareggio Cup sotto età. Di Paola è un laterale di copertura, che si contraddistingue per corsa e per resistenza, senza disdegnare la proiezione offensiva”.