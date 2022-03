UFFICIALE: Nuova esperienza in panchina per l’ex Fiorentina Adrian Mutu

Una nuova avventura per Adrian Mutu. L’ex giocatore della Fiorentina è infatti diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Rapid Bucarest. A comunicarlo la società stessa, della cui prima squadra Mutu prenderà le redini dopo le esperienze con il Craiova e la Nazionale rumena under 21.

Adrian Mutu is the new coach of Rapid 😎

Welcome @adrianmutu! 🇱🇻

More details 👉 https://t.co/BYLm93Q0A6#AdrianMutu #Rapid #Coach pic.twitter.com/U75RsiaZq6

— FC Rapid 1923 (@RapidFC1923) March 2, 2022