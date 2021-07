UFFICIALE: Nuova sistemazione per Cincotta. Il tecnico: “Grazie Fiorentina, ora comincia una sfida affascinante”

Adesso è ufficiale: l’ex allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, dalla prossima stagione si siederà su quella della Sampdoria Women.

“Sono emozionato ed è un orgoglio enorme essere qui – ha detto lo stesso Cincotta – Ringrazio il presidente Ferrero e il direttore Osti per questa opportunità che mi hanno dato. E ringrazio anche la Fiorentina per l’esperienza fatta negli ultimi anni che ci ha portato anche in Champions League“.

Poi ha aggiunto: “Con la Sampdoria sarà una sfida affascinante, complessa perché è appena all’inizio, ma lavoreremo fin da subito perché si possano assecondare le ambizioni della dirigenza”.