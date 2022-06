UFFICIALE: Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Empoli

Ora è ufficiale, l’Empoli ha un nuovo allenatore. Dopo l’addio di Andreazzoli, il nome di Paolo Zanetti era quello più quotato per sostituirlo e in effetti sarà proprio lui a sedere sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il club sui propri profili ufficiali, specificando che Zanetti ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per una stagione ulteriore. Si tratta peraltro di un ritorno, visto che l’ex tecnico del Venezia era stato a Empoli da giocatore tra il 2003 e il 2006.

