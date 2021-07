UFFICIALE: Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina femminile

La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Patrizia Panico sulla panchina della Viola femminile. L’ex giocatrice, che proprio a Firenze ha concluso la sua carriera, ha firmato un contratto biennale e prenderà il posto di Cincotta.

Ecco il comunicato della Fiorentina: “Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale tra l’allenatrice romana e il Club viola, con cui aveva concluso la propria carriera agonistica nell’estate del 2016 (21 presenze in campionato con 20 reti segnate) al termine della stagione in cui la Fiorentina aveva fatto il proprio ingresso nel calcio femminile.

Panico ha avuto una lunga e strepitosa carriera da calciatrice in cui ha conquistato 10 Scudetti, 5 Coppe Italia e 8 Supercoppe, vincendo per 14 volte la classifica marcatrici della Serie A e per 2 volte quella della UEFA Women’s Champions League.

Intrapresa la carriera tecnica, è entrata immediatamente a far parte degli organici del Club Italia ricoprendo vari incarichi con le Selezioni azzurre giovanili maschili. Nel 2018 è stata nominata Selezionatrice della Nazionale U15; incarico a cui si è aggiunto nel 2020 quello di assistente di Paolo Nicolato alla Nazionale U21″.