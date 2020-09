UFFICIALE: Pradè piazza in Svizzera un altro esubero della Fiorentina

Da poco arrivato il comunicato ufficiale del Losanna, club svizzero che milita in Super League (prima divisione), che annuncia l’ingaggio a titolo temporaneo di Rafik Zekhnini. Il giocatore è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2022. Il norvegese, che la scorsa stagione l’ha giocata al Twente, si trasferisce in Svizzera in prestito con diritto di riscatto.

0 0 vote Article Rating