UFFICIALE: Ribery entra nello staff della Salernitana. Nicola: “Una gioia immensa, spero di averlo con me già da domani”

Adesso è ufficiale: tramite un post su Instagram, la Salernitana ha ringraziato l’ex Fiorentina Franck Ribery per tutto ciò che ha fatto da calciatore. La sua carriera termina qui, ma non la sua esperienza in Campania. Il francese, infatti, entra a far parte dello staff tecnico di Davide Nicola.

L’allenatore della Salernitana ha voluto ringraziare Ribery con un discorso nella conferenza stampa prima della sfida contro lo Spezia: “Per me è una gioia immensa averlo nello staff. Sarà un collaboratore totale, a 360 gradi, e vorrei averlo con me già da domani. Franck è un personaggio incredibile, ha sempre voglia di imparare. E ora vedrà il calcio da un’altra prospettiva”.