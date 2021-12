UFFICIALE: rinviate le prossime due partite della Fiorentina Primavera

Adesso è ufficiale. La Fiorentina Primavera non giocherà le prossime gare per via della positività al COVID-19 di alcuni componenti della squadra.

Questo il comunicato della Lega Calcio: “A seguito della richiesta pervenuta da parte della società Fiorentina, in accordo con SPAL e Napoli, il Giudice Sportivo ha disposto il rinvio delle due gare dei viola Primavera”. Sono perciò rinviate a data da destinarsi delle due gare del campionato Primavera dei viola che erano in programma il 19 e il 22 dicembre 2021.