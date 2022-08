UFFICIALE: Torna al Fiorenzuola l’ex capitano della Fiorentina Primavera

Torna in Serie C l’ex capitano della Fiorentina Primavera Mattia Fiorini. Il classe 2001 ha abbracciato di nuovo il Fiorenzuola. Il calciatore ha un contratto con la Fiorentina fino al 2025 e si trasferisce in prestito.

Questo il comunicato del club: “U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Fiorini, centrocampista classe 2001, a titolo temporaneo da ACF Fiorentina per la stagione 2022/2023 di Serie C – Lega Pro.

Quello di Fiorini è un ritorno in maglia rossonera, dopo la stagione 2021/2022 in cui ha totalizzato 18 presenze in Campionato e 1 in Coppa Italia con la divisa valdardese.

Cresciuto come pilastro del settore giovanile della Fiorentina, di cui è stato capitano nella Primavera, Fiorini torna da playmaker di centrocampo nello scacchiere di Mister Luca Tabbiani.

Fiorini è a disposizione dello staff tecnico di U.S. Fiorenzuola 1922 in vista della preparazione delle prime gare ufficiali.

A Mattia il bentornato in rossonero da parte di tutta la società”.