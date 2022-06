UFFICIALE: Un giovane terzino della Fiorentina riparte dall’Arezzo

Dopo le stagioni in prestito a Montevarchi, Ghivizzano e Poggibonsi, il terzino della Fiorentina classe 2002 Andrea Poggesi è un nuovo giocatore dell’Arezzo. Questo quanto si legge nella nota ufficiale della società toscana:

“La Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Andrea Poggesi, difensore esterno classe 2002, proveniente dal Poggibonsi con cui ha disputato l’ultimo campionato di serie D collezionando 33 presenze (oltre a una in Coppa e due ai playoff).

‘Ho affrontato l’Arezzo da avversario nell’ultimo campionato e ho avuto modo di capire il prestigio della piazza e della società, ma anche il seguito di tifosi che ha la squadra dove arrivo – confessa Poggesi – per me questa nuova avventura rappresenta un’opportunità di crescita. Avevo ricevuto alcune chiamate dalla Lega Pro però il progetto che mi ha presentato il direttore Giovannini mi ha convinto a dire di sì. Sono consapevole che ad Arezzo ci saranno maggiori pressioni perchè dovremo lottare per vincere, ma come ho detto prima penso sia un’opportunità di crescita. Se ho scelto Arezzo è perchè sono convinto di poter dare il mio contributo per riportare la società dove merita‘”.