Il giovane terzino Gabriele Ferrarini, dopo la stagione alla Pistoiese, sale di categoria e viene girato in Prestito in Serie B.

Dopo due ottime stagioni tra primavera e arancioni, la Fiorentina ha mandato in prestito per un’altra stagione il giovane.

Sarà il terzino del Venezia, squadra che milita nella serie cadetta. Al suo rientro, Ferrarini potrebbe diventare un ottimo prospetto per la Fiorentina del domani.