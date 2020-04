Ufficiale: un importante campionato europeo si arrende all’emergenza Coronavirus, stagione finita

Finisce in anticipo la stagione 2019/20 dell’Eredivisie, primo campionato olandese. La federazione ha annunciato che il titolo non sarà assegnato e non ci saranno né promozioni né retrocessioni (al contrario di quanto chiedeano le società). Per quanto riguarda le qualificazioni in Europa si farà fede all’attuale classifica. L’Ajax al momento si trovava in testa, seguito da AZ Alkmaar e Feyenoord. La decisione riguarda uno dei giocatori viola in prestito: Rafik Zekhnini, attualmente al Twente. Cancellati anche i campionati di tutte le serie minori.