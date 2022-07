Ufficializzato il doppio colpo per la retroguardia della Fiorentina femminile

Doppio colpo per la Fiorentina femminile, che oggi ha ufficializzato l’acquisto di Kaja Erzen e il rinnovo di Martina Zanoli. Il terzino ha firmato un contratto fino al 2024 con la società viola, in arrivo dal Napoli dove ha giocato per 3 anni. Per quanto riguarda invece il difensore gigliato, il suo nuovo contratto durerà fino al 2025. In questa stagione Zanoli ha dovuto superare un grave infortunio la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Continua l’opera di rinforzo della squadra viola, che con questi due colpi sistema la retroguardia a disposizione di Patrizia Panico per la prossima stagione.