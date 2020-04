Ujfaluši a FN: “Il mio amore per la Fiorentina mi ha fatto rifiutare la Juventus: ecco com’è andata. Quando sono arrivato in Italia ho preso 5 kg…”

L’ex difensore della Fiorentina Tomáš Ujfaluši ha realizzato una diretta Instagram con Fiorentinanews.com, parlando della situazione attuale e ricordando i vecchi tempi con la maglia viola: “Quando sono arrivato in Italia non è stato facile per me, ho preso 5 o 6 kg di muscoli al mio primo anno alla Fiorentina. A Firenze non ho mai avuto problemi con nessuno. Con chi avevo legato di più? Sono stato 4 anni in camera insieme con Jorgensen nelle trasferte. Quello era davvero un bel gruppo, dove tutti stavamo bene insieme. Uscivamo spesso tutti insieme, anche con Mutu e Gamberini. Era una vera e propria famiglia quella Fiorentina. Io vicino alla Juventus? Si, potevo andare alla società bianconera, ma non potevo farlo per rispetto dei tifosi viola che sono sempre nel mio cuore. Ho scelto di andare all’Atletico Madrid anche per giocare in un altro campionato. Mi ha cercato anche Benitez al Liverpool”.