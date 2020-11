Ujfalusi a FN: “Prandelli conosce bene l’ambiente viola e potrebbe garantire quella serenità di cui la squadra ha bisogno. C’è un dato preoccupante nelle ultime partite…”

La redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’ex capitano viola Tomas Ujfalusi per parlare dell’attuale situazione della Fiorentina.

Ujfalusi, come giudica questo inizio di campionato della formazione gigliata?

“Sicuramente l’avvio non è dei migliori, i numeri parlano chiaro. Soprattutto un dato preoccupante è che la squadra ha subito molte reti, complice anche le ripetute assenze di Pezzella che oltre a essere un difensore di qualità, detta i tempi all’intera retroguardia”.

A questo punto pensa sia giunto il momento di effettuare un cambio tecnico e le chiedo anche se il nome di Prandelli potrebbe essere una buona soluzione?

Non so se la società stia pensando ad un cambio in panchina, magari daranno ancora qualche chance a Iachini. Nel caso di eventuale cambio in corsa, di Prandelli ovviamente non posso che parlare bene. A parte questo discorso personale, sono certo che il Mister conoscendo bene l’ambiente viola possa garantire e trasmettere quella tranquillità di cui la squadra ha estremo bisogno in questo delicato momento. Non dimentichiamo poi che Prandelli è un allenatore di caratura internazionale e non una figura di ripiego”.