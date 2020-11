L’ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi ha parlato ad As ricordando anche la sua esperienza in maglia viola: “Giocando in Italia con la Fiorentina non sarei mai andato alla Juventus perché è una grande rivale. Penso che nel calcio serva sempre rispetto per tifoseria, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Feci lo stesso all’Atletico Madrid, quando ricevetti un’offerta dal Real Madrid e la rifiutai per una questione di fedeltà”.

