Ujfalusi: “Vi spiego perchè sono particolarmente legato a Prandelli. E’ un periodo difficile ma la Fiorentina è una buona squadra”

L’ex difensore gigliato Tomas Ujfalusi a Radio Bruno Toscana ha parlato così del suo rapporto affettivo con Firenze e del momento della squadra: “Ho un legame speciale con Firenze e la Fiorentina, ho un sacco di amici, per me i viola sono una famiglia e non vedo l’ora di tornare a Firenze. Senza dubbio è un periodo difficile, sia per la Fiorentina che per Prandelli. Io sono legato molto al mister, visto che mi ha reinventato sulla fascia dopo che avevo sempre fatto il centrale di difesa. Credo però che la squadra sia buona, con giovani promettenti e campioni come Ribery che possono fare la differenza”.

