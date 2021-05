Ulivieri: “A Firenze ci piacerebbe festeggiare per qualcosa più della salvezza. Commisso? I comportamenti nel calcio dovrebbero essere diversi”

Presente a Coverciano anche il Presidente dell’AIC, Renzo Ulivieri, che ha parlato della stagione di Serie A che si chiuderà domani sera, oltreché di Fiorentina: “Per Gattuso è stato un anno molto formativo, perché ha fatto bene ma ha vissuto tante difficoltà. La novità per la Fiorentina? Rino lo vedo bene su tutte le panchine, aldilà del discorso tecnico, a Napoli ha dimostrato grande carattere. Non vedrei la necessità di un tecnico straniero per la squadra viola, perché in Italia l’adattamento tattico è molto difficile. A volte però sono anche rischi calcolati, però sono tifoso di allenatori italiani e questo magari non mi fa essere obiettivo”.

Un commento anche sulla stagione viola: “Abbiamo vissuto a Firenze il discorso non di un allenatore ma di un presidente, credo che i comportamenti del nostro mondo dovrebbero essere diversi, almeno per come li insegniamo noi. Sul campo sono stati bravi nella gestione della cosa, siamo arrivati alla fine e abbiamo fatto salti di gioia perché ci siamo salvati anche quest’anno. Poi però queste feste non è che ci piacciano tanto, realisticamente festeggiare per uno scudetto non succederà, i tempi degli scudetti per la Fiorentina, il Verona o la Sampdoria sono finiti se non ci sarà un riequilibrio delle risorse. Però ritrovare annate più positive sì”.