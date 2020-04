Ulivieri: “Essendo tifoso della Fiorentina anche io sono contro la Juve. I discorsi di Sarri…”

Questo pomeriggio il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio Punto Nuovo per fare il punto della situazione, commentando anche le parole di ieri del tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “L’idea di introdurre i cinque cambi a partita ci sembra una soluzione logica, già sperimentata in Serie C Femminile. Le cinque sostituzioni ovviamente allungherebbero i tempi delle partiti, cercheremo la giusta soluzione: magari si può pensare alla concessione di 3 pause durante la partita per permettere il cambio dei giocatori. La norma per il futuro dovrebbe essere questa: le 5 sostituzioni dovranno essere fatte in 3 momenti, permettendo di condensare anche 2 sostituzioni in una. Le parole di ieri di Sarri? Anche io, essendo un tifoso della Fiorentina, sono contro i gobbi: ovviamente questa rivalità l’ho vissuta sempre in modo scherzoso. Poi però ci sono persone che dentro di se hanno l’ideologia del lavoro, forse perché abituati a lavorare. Finche si gioca si gioca, ma facendo ragionamenti seri il discorso cambia. Per quanto riguarda Maurizio, quando arrivi ad alti livelli è ovvio che vedi il potere: la Juve essendo una forza economica, lo rappresenta. Quando un allenatore arriva in una squadra è chiaro che faccia leva sul fatto di essere tifoso di quella squadra. Il discorso di Sarri ci può stare, sarebbe stato sgradevole farlo dopo poco, ma dopo una stagione ci può stare. Il mio rapporto con Baggio? Una volta quando durante una partita ci fu un episodio che mi fece diventare anti Baggio, anche se come persona ho sempre avuto simpatia per lui. Ho allenato Fabio Cannavaro, il migliore difensore del mondo, Gigi Buffon, il miglior portiere, Baggio è sicuramente uno dei piu grandi attaccanti che ho allenato”.