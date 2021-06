Ulivieri: “Gattuso sa che il mercato è difficile e lungo: aspetterà i tempi della Fiorentina”

Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell’Assoallenatori, ha parlato della Fiorentina che verrà a RTV38.

Queste le sue parole: “Conosco bene Gattuso, ha fatto con due corsi di formazione da allenatore. Persona intelligente, sa bene che il mercato è difficile e lungo: aspetterà i tempi della Fiorentina perché l’obiettivo comune è costruire la miglior squadra possibile. Come base userà la difesa a quattro, per il resto adatterà il modulo ai giocatori a disposizione. L’obiettivo è tirare fuori il meglio da ciascun giocatore. 4-2-3-1 o 4-3-3? Per utilizzare il secondo serve sicuramente un buon regista”.