Ulivieri: “Gonzalez? E’ bravo, ma ci sta che un giocatore possa pensare al Mondiale. Se viene preso per il verso giusto potrà rendere…”

L’ex tecnico Renzo Ulivieri, a margine della presentazione del libero “Allenatori d’Italia”, a TMW, ha parlato del caso Nico Gonzalez: “Non lo so, oggi sarei stato più riflessivo. Ai miei tempi sarei stato meno pacato. Cessione gennaio? È un giocatore molto bravo, ci sta che un giocatore possa pensare al Mondiale. Se viene preso per il verso giusto, renderà tutto quello che ha fatto mancare in questo periodo. Io lo terrei”