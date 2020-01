Ulteriori accertamenti medici per Castrovilli: ecco il responso

Quali sono le condizioni di Gaetano Castrovilli? Al di là delle ultime di mercato, è questa una delle domande che maggiormente si pongono i tifosi della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, nella tarda mattinata di oggi il centrocampista della Fiorentina ha lasciato Firenze per raggiungere Roma per svolgere ulteriori accertamenti medici. Il responso degli esami medici, che non hanno evidenziato problemi, è positivo. Castrovilli salterà la trasferta contro la Juventus, ma dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Iachini per la partita contro l’Atalanta.