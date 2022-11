Ultima chance lettone, ultima occasione per i “dimenticati”?

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Riga, l’ultima del girone di Conference League, nonché l’ultima sfida europea di questo 2022. A prescindere dal risultato (quello di Istanbul), infatti, i Viola non torneranno a calcare i palchi d’Europa fino a dopo il Mondiale. Quella contro l’RFS, a qualificazione già strappata, può significare allora una chance per chi è stato “dimenticato” nell’ultima frazione di stagione.

La mente va subito al desaparecido più incomprensibile della rosa di Vincenzo Italiano, quel Zurkowski che ancora aspetta di ricevere un minutaggio più riconoscente dopo essere stato trattenuto quest’estate a Firenze. Discorso un po’ (ma non troppo) diverso per Bianco, che contro i lettoni potrebbe “rischiare” di rivedere il campo come successo a Edimburgo. Restando sul centrocampo, lo spezzone di La Spezia non avrà accesso gli entusiasmi, ma il livello degli avversari potrebbe concedere spazio anche al dimenticato Maleh.

Tanti cambi sì, perché no? La Fiorentina d’altronde è già sicura di continuare il proprio percorso e sperare nel primo posto è come chiedere un favore ad una squadra di seconda categoria che non ha nessun incentivo a sprecare energie in una trasferta lontanissima. O non è questa la situazione in cui si ritrovano gli Hearts?

Tornando al turnover, Cabral dovrebbe essere certo della titolarità. Dopo le (pessime) dichiarazioni di Jovic, ma soprattutto dopo i due gol consecutivi in campionato, perché non continuare a dare fiducia al brasiliano? Insieme a lui, in attacco, si dovrebbe rivedere anche Saponara dal primo minuto. Giusto per concedere un attimo di tregua a quell’infaticabile di Kouamè.

Chiudiamo il discorso con due possibili sorprese in difesa. La prima potrebbe portare il nome di Ranieri, mai più impiegato dopo i recuperi integrali di Milenkovic e Igor. La seconda quello di Venuti. L’errore contro l’Inter non si potrà cancellare, ma se c’è una partita in cui “non può fare danni” quella è proprio contro il Rigas. Allora che sia l’ultima chance, l’ultima per chi non sa se rigiocherà più l’Europa con questa maglia e l’ultima per chi non avrà più altre occasioni.