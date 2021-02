Ultima chiamata per Di Francesco a Cagliari nonostante il rinnovo, sullo sfondo c’è Montella. Fiorentina parte interessata

Nonostante qualche settimana fa sia arrivato il rinnovo di Eusebio Di Francesco con la società sarda, i continui risultati negativi starebbero facendo ripensare il Cagliari su un possibile cambio in panchina. Venerdì la sfida contro il Torino sarà decisiva per il futuro del tecnico ex Sassuolo e Roma, che in caso di sconfitta quasi certamente potrebbe salutare. Sullo sfondo per rimpiazzarlo c’è il nome di Vincenzo Montella, che però è ancora sotto contratto con la Fiorentina. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

