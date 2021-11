Ultimatum al Sassuolo per Berardi, ma la Fiorentina ha già pronta l’alternativa: accordo trovato con un esterno del Lille

Emergono ulteriori novità in merito alla questione Domenico Berardi, osservato speciale della Fiorentina già dallo scorso mercato. Secondo Gianluca Di Marzio, il club viola ha presentato un’offerta di 15 milioni al Sassuolo all’interno della quale è inserita una deadline fissata per la metà di questa settimana.

Ad oggi, tuttavia, i neroverdi non sono intenzionati ad accettare l’offerta in quanto ritengono la cifra proposta ancora troppo bassa. La Fiorentina comunque ha già pronta l’alternativa avendo messo le mani su Jonathan Ikonè, esterno francese classe 1998 in forza al Lille. L’accordo è già stato trovato sia con il club che con il giocatore, e i viola sono pronti a definire l’operazione una volta sfumata la pista Berardi.

Ikonè piace anche all’Atalanta, ma la Fiorentina è stata più veloce di tutti e ad oggi è in netto vantaggio. Manca solo l’ok definitivo affinché Ikonè diventi un nuovo giocatore viola.