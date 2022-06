Ultimi giorni di vacanza e poi riparte la stagione della Fiorentina: ecco la data ufficiale del ritrovo e delle prime visite mediche

Sono giorni caldissimi, letteralmente, in quel di Firenze. Dal punto di vista meteorologico e anche calcistico, visto che si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione per la Fiorentina. I giocatori si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza, compreso Italiano che è tornato in Sicilia dopo essere venuto in città per firmare il rinnovo di contratto.

A questo proposito c’è una piccola novità: stando a quanto riporta Radio Bruno Toscana la data di ritrovo è stata anticipata di un giorno, quindi a lunedì 4 luglio. I giocatori si riuniranno per le prime visite mediche, ad eccezione di quelli che sono stati recentemente impegnati con le rispettive Nazionali. Per loro qualche giorno di riposo in più, comunque non oltre ovviamente la partenza per Moena.