Un 2021, iniziato e finito nella “stessa maniera” ma con un mondo in mezzo…

Il 2021 della Fiorentina si chiude, esattamente com’era iniziato. Con un pareggio. Risultato sconosciuto a lungo dalla squadra di Italiano, riuscita a cogliere il cosiddetto X, solamente nelle ultime due giornate dell’anno solare. Ma c’è un mondo in mezzo alle due squadre viste nei 365 giorni che ci ha regalato il 2021. Vincenzo Italiano, con l’aggiunta di poche new entry ha ribaltato letteralmente il mondo viola, con i gigliati che si sono trasformati in un battito di ciglia nell’ottava sorella del nostro campionato.

La Fiorentina chiude il girone d’andata al sesto posto con 32 punti, a pari merito con la Juventus. Due pareggi, sette sconfitte e dieci vittorie all’attivo. Un risultato, anche se parziale, inimmaginabile, fino a un anno fa.