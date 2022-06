Un accordo già impostato, ma c’è la variabile mercato dietro al mancato annuncio su Italiano

Poche ore e terminerà il periodo in cui sarà possibile per qualsiasi altro club di pagare la clausola e separare Italiano dalla Fiorentina. Ovviamente non crediamo che nessuno tirerà fuori i dieci milioni stabiliti a suo tempo.

Intanto c’è attesa per la notizia del rinnovo contrattuale del tecnico con il club viola. Nelle scorse settimane sono state gettate le basi per un nuovo accordo: scadenza dal giugno 2023 al giugno 2024; opzione per un ulteriore anno insieme (giugno 2025), ingaggio praticamente raddoppiato.

La variabile del discorso, secondo La Nazione, è rappresentata a questo punto dal mercato, ovvero da quelle che saranno le manovre della Fiorentina sul fronte degli innesti e sui quali Italiano valuterà le ambizioni sportive del club.