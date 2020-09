Borja Valero arriverà a Firenze lunedì o al massimo martedì per il contatto decisivo. Secondo quanto scrive La Nazione, l’accordo per ora è virtuale, il contratto annuale dovrà essere definito sulla base di ragionevolissime variabili e costi contenuti: ci sono in realtà pochi dubbi sul buon esito della trattativa, essendo Borja disposto a guadagnare il giusto pur di rientrare nella città in cui era stato definito sindaco.

