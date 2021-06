Un acquisto che sarebbe l’inizio di un effetto domino

Secondo La Nazione, il possibile acquisto di Sergio Oliveira sarebbe l’inizio dell’effetto domino che porterebbe a sbloccare anche altre piste come Jesus Corona, che ha il contratto in scadenza nel 2022, ma che sempre il Porto potrebbe cedere magari arrivando ad almeno 15 milioni. Più facile arrivare a Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli e dunque a parametro zero. Cresce intanto l’interesse per Bakayoko che è tornato di proprietà del Chelsea, dopo Napoli. Gattuso lo conosce benissimo e lo vorrebbe anche per questa sua esperienza viola. Si tratta con gli inglesi.