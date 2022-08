Un acquisto sul gong di mercato. Commisso e i dirigenti vogliono fare un ultimo sforzo

La quadra più o meno è stata raggiunta, la Fiorentina si sente pronta per affrontare campionato, Conference League e il grande tour de force iniziale con sette partite in venti giorni.

Ma il presidente Rocco Commisso, atteso al Franchi domenica per il debutto in Serie A con la Cremonese, il direttore generale, Joe Barone, e il direttore sportivo, Daniele Pradè, vogliono fare l’ultimo sforzo di mercato, inserendo un altro elemento in rosa. L’impressione è che questo affare si finalizzerà in prossimità del gong del mercato, a fine agosto, quando sarà certo anche il destino europeo della squadra e sarà stato giocato il play off contro il Twente.