Un addio che non regge e il patto con Italiano: il piano per ritrovare Jovic

L’avventura di Jovic alla Fiorentina non è iniziata nel migliore di modi. Una condizione fisica non al top, ancora qualche difficoltà nel capire i meccanismi di Italiano e un rendimento che non eccelle. Dopo due anni praticamente di inattività, ci si poteva aspettare. Qualcuno ha parlato anche di addio a gennaio, ma la supposizione non regge: la formula con cui è arrivato impone alla società viola di puntarci, anche solo per convenienza di una possibile rivendita; servirebbe poi un sostituto e il Mondiale si avvicina a grandi passi. Non sarà addio, dunque.

Scende in campo Italiano, dunque, che di rigenerare i giocatori ne sa qualcosa. Il patto tra i due prevede un maggiore impegno da parte del serbo, anche nel recuperare la condizione migliore, in cambio di più occasioni per scendere in campo. Di quel che sarà, ce lo dirà il campo. La speranza è di rivedere il vecchio Jovic visto a Francoforte. A riportarlo è La Nazione.