Un affare senza discussioni

La quiete prima della tempesta no, perché sulla Fiorentina il clima è stabilmente sereno, ma di sicuro nei prossimi giorni il mercato viola tornerà ad animarsi dopo i tre acquisti veloci e di un certo effetto che hanno portato Mandragora, Jovic e Gollini alla corte di Italiano in tempo utile per il ritiro di Moena. Tre che diventeranno a breve quattro, una volta messo il punto definitivo ad un affare già chiuso e sicuro che aspetta solo di essere ratificato: Dodo per la fascia destra. Sì, è vero, parole (senza musica) già scritte e lette, però questo è, e cioè una trattativa che la Fiorentina ha avviato e condotto in anticipo rispetto alle altre, ma poi lo Shakhtar ha dilatato la resistenza oltre il previsto.

Ma non l’esito: deroga o non deroga per liberare il posto da extracomunitario (Pulgar al Flamengo è una possibile soluzione), che quello è necessario comunque prima dell’inizio ufficiale, da oggi in avanti ogni giorno è buono per la notifica delle visite mediche all’esterno brasiliano e da lì l’annuncio ufficiale. A quel punto prendete Milenkovic (doppio binario: rinnovo da tre-quattro anni o cessione a 15 milioni di euro, e se partisse in lizza ci sono Wout Faes del Reims e Robin Le Normand della Real Sociedad) e Dragowski (destinazione Torino più forte), Benassi e Kouame passando in direzione opposta per un centrocampista e appunto un centrale dietro, e avrete l’agenda di mercato della Fiorentina per fine luglio-metà agosto. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.