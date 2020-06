Un alleato di lusso per far arrivare Tonali alla Fiorentina. Il velato consiglio fatto arrivare all’orecchio del giocatore

Su La Nazione di oggi, si legge che la Fiorentina potrebbe avere un alleato di lusso per portare il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, a vestire la maglia viola. Questo alleato sarebbe addirittura il CT dell’Italia, Roberto Mancini. In questo senso non tanto per i buoni rapporti che ha con la proprietà viola, ma soprattutto perché non gli dispiacerebbe se Tonali, invece di andare a lottare per un posto da titolare in squadre come Inter e Juventus, facesse un anno da protagonista in una squadra ambiziosa come la Fiorentina. In ottica Europei, che si giocheranno nell’estate 2021, sarebbe un rodaggio importante per il ragazzo. Sembra essere proprio questo il velato consiglio fatto arrivare all’orecchio del giocatore, si legge ancora sulla fonte citata.

0 0 vote Article Rating