Un allenamento a porte aperte: La Fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi. I dettagli

Mercoledì le porte dello stadio Franchi si apriranno per i tifosi della Fiorentina. Il club viola chiama a raccolta i sostenitori gigliati e lo fa dopo aver battuto il Napoli e prima di ospitare il Venezia, in una gara che potrebbe dare ulteriore slancio alla squadra.

Alle ore 18.30 la squadra scenderà in campo e, verosimilmente, riceverà l’abbraccio di diverse migliaia di persone, così come accaduto altre volte in passato.

Il fattore ambientale sarà determinante in questo rush finale di stagione e Italiano e i suoi giocatori faranno di tutto per sfruttarlo.